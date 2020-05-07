Игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" рассказал, кого из футболистов ненавидит Ибрагимович

Теги миланзлатан ибрагимовичлос-анджелес гэлаксиэдинсон кавани

Игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" рассказал, кого из футболистов ненавидит Ибрагимович

Защитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Микаэль Сиани поделился информацией о том, кого из игроков ненавидит Златан Ибрагимович.

"Ибрагимовичу не нравится, когда кто-то начинает дружить с Эдинсоном Кавани. Ты со Златаном или против него. Он рассказывал мне, что у него были прекрасные отношения с Лораном Бланом, однако не с Кавани.

Кавани был единственным футболистом ПСЖ, с которым у Златана были проблемы. Он сказал мне, что ненавидит четырeх игроков и Кавани один из них", - приводит слова Сиани RMC Sport.

Напомним, что швед выступал за ПСЖ с 2012 по 2016 год.

Читайте также: Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 мая

Главные новости дня: 6 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов