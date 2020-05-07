Игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" рассказал, кого из футболистов ненавидит Ибрагимович

Защитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Микаэль Сиани поделился информацией о том, кого из игроков ненавидит Златан Ибрагимович.

"Ибрагимовичу не нравится, когда кто-то начинает дружить с Эдинсоном Кавани. Ты со Златаном или против него. Он рассказывал мне, что у него были прекрасные отношения с Лораном Бланом, однако не с Кавани.

Кавани был единственным футболистом ПСЖ, с которым у Златана были проблемы. Он сказал мне, что ненавидит четырeх игроков и Кавани один из них", - приводит слова Сиани RMC Sport.

Напомним, что швед выступал за ПСЖ с 2012 по 2016 год.

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