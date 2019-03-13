Игрок "Манчестер Сити" Фоден стал автором уникального достижения

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Игрок "Манчестер Сити" Фоден стал автором уникального достижения

Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден стал автором уникального достижения, сообщает Mister Chip.

По информации статистического портала, хавбек "горожан" стал первым игроком, родившимся в 21-м веке, которому удалось отличиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

Фоден забил гол в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Шальке", который завершился победой англичан со счётом 7:0.

Всего в текущем сезоне 18-летний футболист сыграл за "Сити" 23 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

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