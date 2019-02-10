Игрок "Манчестер Сити", которым интересуется "Реал", определился со своим будущим



Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что он хочет продлить контракт с английским клубом, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала".

"Я бы хотел продлить контракт с "Манчестер Сити". Агент занимается данным вопросом, но пока новостей от него нет. Я не слышал ничего об интересе "Реала" и не знаю, насколько это правда. Я не думаю о слухах, так как сконцентрирован на выступлениях за "Манчестер Сити", - приводит слова Силвы Record.

24-летний Силва в нынешнем сезоне провел за "горожан" 33 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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