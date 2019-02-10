Игрок "Манчестер Сити", которым интересуется "Реал", определился со своим будущим
Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что он хочет продлить контракт с английским клубом, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала".
"Я бы хотел продлить контракт с "Манчестер Сити". Агент занимается данным вопросом, но пока новостей от него нет. Я не слышал ничего об интересе "Реала" и не знаю, насколько это правда. Я не думаю о слухах, так как сконцентрирован на выступлениях за "Манчестер Сити", - приводит слова Силвы Record.
24-летний Силва в нынешнем сезоне провел за "горожан" 33 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11