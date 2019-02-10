Игрок "Манчестер Сити", которым интересуется "Реал", определился со своим будущим

Теги манчестер ситиреал мадридбернарду силва

Игрок "Манчестер Сити", которым интересуется "Реал", определился со своим будущим
Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что он хочет продлить контракт с английским клубом, несмотря на интерес со стороны мадридского "Реала".

"Я бы хотел продлить контракт с "Манчестер Сити". Агент занимается данным вопросом, но пока новостей от него нет. Я не слышал ничего об интересе "Реала" и не знаю, насколько это правда. Я не думаю о слухах, так как сконцентрирован на выступлениях за "Манчестер Сити", - приводит слова Силвы Record.

24-летний Силва в нынешнем сезоне провел за "горожан" 33 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. 

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