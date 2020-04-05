Игрок "Манчестер Сити" нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток: фото
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток, сообщает The Sun.
По сведениям издания, футболиста посетили две девушки, которые оказывают услуги интимного характера. Уокер не называл им своего имени, но жрицы любви все равно узнали его и позже обо всем рассказали прессе.
Стоит отметить, что всего через несколько часов после встречи с девушками, Уокер обратился к болельщикам, призвав их соблюдать правила карантина, который был введен в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18