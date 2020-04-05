Игрок "Манчестер Сити" нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток: фото

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Игрок "Манчестер Сити" нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток: фото

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболиста посетили две девушки, которые оказывают услуги интимного характера. Уокер не называл им своего имени, но жрицы любви все равно узнали его и позже обо всем рассказали прессе.

Стоит отметить, что всего через несколько часов после встречи с девушками, Уокер обратился к болельщикам, призвав их соблюдать правила карантина, который был введен в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Не пропустите: Сотрудники "Манчестер Сити" не пойдут в отпуск на время карантина. | http://soccernews.ru
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