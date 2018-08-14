Игрок "Манчестер Сити" перейдет в клуб Ла Лиги

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Игрок "Манчестер Сити" перейдет в клуб Ла Лиги

"Манчестер Сити" отдаст бразильского полузащитника Дугласа Луиса в аренду "Жироне", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, на футболиста очень рассчитывал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, но бразилец не сумел получить право на выступление в Премьер-лиге. Поэтому клуб вынужден отправить игрока в аренду.

В прошлом сезоне 20-летний Дуглас Луис также выступал за "Жирону" и провел за клуб 17 матчей.

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