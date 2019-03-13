Игрок "Манчестер Сити" решил опровергнуть слова Гвардиолы

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что команда постарается доказать Гварлиоле, что он был не прав, сравнив "Сити" с подростками. Об этом сообщает Sky Sports.



"Разумеется, мы докажем главному тренеру, что он был не прав. Мы понимаем, что Лига чемпионов - сложный турнир с лучшими в Европе командами. Матчи с "Шальке" были сложными, но победа со счетом 7:0 важна для уверенности", - сказал Силва.



Напомним, на днях Гвардиола заявил, что "Сити" в Лиге чемпионов чувствует себя подростком.

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