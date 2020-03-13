Игрок "Манчестер Сити" самоизолировался из-за коронавируса

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди добровольно ушёл на карантин из-за коронавируса.

Дело в том, что у члена семьи французского фулбека подозрение на вышеуказанное заболевание. Футболист опасается, что также мог заразиться.

Менди проинформировал "Сити" о принятых им мерах. В ближайшем матче он не сыграет, если конечно встречи очередного тура АПЛ состоятся.

В текущем сезоне 25-летний игрок провёл за "горожан" 23 поединка и сделал 4 ассиста.

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