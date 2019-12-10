Игрок "Манчестер Сити" Стоунз выбыл на несколько недель из-за повреждения

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз выбыл на несколько недель из-за повреждения и пропустит заключительный матч команды в Лиге Чемпионов.

Напомним, 25-летний игрок был травмирован в игре 16-го тура чемпионата с "МЮ".

О том, что футболист пропустит матч с загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов, сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах за "Сити".

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