Игрок "Манчестер Сити" Стоунз выбыл на несколько недель из-за повреждения
Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз выбыл на несколько недель из-за повреждения и пропустит заключительный матч команды в Лиге Чемпионов.
Напомним, 25-летний игрок был травмирован в игре 16-го тура чемпионата с "МЮ".
О том, что футболист пропустит матч с загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов, сообщил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
В этом сезоне футболист участвовал в 9 матчах за "Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9