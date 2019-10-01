Игрок "Манчестер Юнайтед" Байи не вернется на поле раньше 2020 года

Игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи не вернется в общую группу раньше 2020 года. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 25-летнему защитнику потребуется больше времени, чем предполагалось. У игрока травма колена, из-за которой он в августе перенес операцию. Ранее сообщалось, что восстановление займет около 4 месяцев.

"Мы рано сделали оптимистичные прогнозы. Думали, что восстановление пройдет быстрее. Но когда мы увидели, как игрок еле передвигается на костылях - это стало шоком. Если он вернется до конца этого года - мы очень удивимся", - сказали представители "МЮ".

Матч АЗ - "Манчестер Юнайтед" состоится 3 октября и начнется в 19:55 (мск).

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