Игрок "Манчестер Юнайтед" Лукаку тренируется с "Андерлехтом"

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Игрок "Манчестер Юнайтед" Лукаку тренируется с "Андерлехтом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку занимается с "Андерлехтом". Об этом сообщает HLN.

По данным источника, игрок хочет оставаться в хорошей форме, поэтому тренируется с бельгийским клубом. У Лукаку хорошие отношения с руководством клуба и главным тренером Венсаном Компани.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Интер", который готов его купить за 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне бельгиец участвовал в 45 матчах, отметившись 15 голами и 4 ассистами.
 

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