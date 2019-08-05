Игрок "Манчестер Юнайтед" Лукаку тренируется с "Андерлехтом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку занимается с "Андерлехтом". Об этом сообщает HLN.



По данным источника, игрок хочет оставаться в хорошей форме, поэтому тренируется с бельгийским клубом. У Лукаку хорошие отношения с руководством клуба и главным тренером Венсаном Компани.



Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован "Интер", который готов его купить за 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне бельгиец участвовал в 45 матчах, отметившись 15 голами и 4 ассистами.



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