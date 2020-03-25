Игрок "Манчестер Юнайтед" нарядился в женское платье

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Игрок "Манчестер Юнайтед" нарядился в женское платье
Шведский защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф предстал в женском золотом платье своей жены.

"9.55 утра. Спасибо тебе за твою искреннюю любовь и поддержку. У меня всегда была мечта, а ты заставлял меня верить, что это реально. Я очень тебя люблю", - написала Майя Нильссон в своем Instagram.

25-летний Линделеф выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.

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