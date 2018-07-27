Игрок "Манчестер Юнайтед" сообщил о желании покинуть клуб

Теги манчестер юнайтедматтео дармиан

Игрок "Манчестер Юнайтед" сообщил о желании покинуть клуб

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан хочет сменить клуб.

"Я хочу регулярно играть. В прошлом сезоне я не так часто появлялся на футбольном поле, как того хотел. Я хочу покинуть "Манчестер Юнайтед", руководство клуба об этом знает" - приводит слова Дармиана Goal.com.

Напомним, что игроком интересовался "Ювентус".

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