Игрок "Милан" закрутил роман с моделью по прозвищу "Тигрица": фото
Защитника "Милана" Тео Эрнандеса заметили на отдыхе с итальянской моделью Зои Кристофоли по прозвищу "Тигрица", так как ее тело на 60 процентов покрыто татуировками.
Кристофоли стала уже третьей девушкой Эрнандеса за год. Из Испании он приехал с моделью Адрианой Позуеко, а затем встречался с Элизой де Паницис.
В нынешнем сезоне 22-летний Эрнандес провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом. | http://soccernews.ru
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|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18