Игрок "Милан" закрутил роман с моделью по прозвищу "Тигрица": фото

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Игрок "Милан" закрутил роман с моделью по прозвищу "Тигрица": фото

Защитника "Милана" Тео Эрнандеса заметили на отдыхе с итальянской моделью Зои Кристофоли по прозвищу "Тигрица", так как ее тело на 60 процентов покрыто татуировками.

Кристофоли стала уже третьей девушкой Эрнандеса за год. Из Испании он приехал с моделью Адрианой Позуеко, а затем встречался с Элизой де Паницис.

В нынешнем сезоне 22-летний Эрнандес провел за "Милан" 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом. | http://soccernews.ru
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