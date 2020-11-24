Игрок "Милана" потерял зуб в игре с "Наполи"

Полузащитнику "Милана" Франку Кессье выбили зуб во время воскресного матча с "Наполи" (3:1).

Ивуариец пострадал в результате столкновения с Маттео Политано, который ударил соперника локтем в лицо.

Медицинский штаб "россонери" оказал помощь футболисту, после чего тот смог доиграть встречу.

Сообщается, что в понедельник Кессье обратился к стоматологу - теперь все зубы хавбека снова на месте.

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