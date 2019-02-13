Игрок "Милана" ведёт переговоры с мексиканским клубом

Полузащитник "Милана" Хосе Маури ведёт переговоры с "Крус Асулем", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 22-летний аргентинец твёрдо намерен покинуть итальянский клуб и вариант с переездом в Мексику его вполне устраивает.

Стоит отметить, что контракт хавбека с "россонери" истекает летом 2019 года, после чего он получит статус свободного агента.

Маури выступает за "Милан" с 2015 года. В текущем сезоне игрок провёл 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его трансферная стоимость оценивается в 1 миллион евро.

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