Игрок "Милана" выбыл до конца сезона

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Игрок "Милана" выбыл до конца сезона

Защитник "Милана" Давиде Калабрия травмировался во время ответного полуфинального матча Кубка Италии против "Лацио".

Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста диагностирован перелом малоберцовой кости. Сроки его восстановления составят около двух месяцев.

Таким образом, текущий сезон для 22-летнего итальянца досрочно завершён.

В нынешней кампании Калабрия сыграл за "Милан" 33 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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