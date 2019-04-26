Игрок "Милана" выбыл до конца сезона
Защитник "Милана" Давиде Калабрия травмировался во время ответного полуфинального матча Кубка Италии против "Лацио".
Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста диагностирован перелом малоберцовой кости. Сроки его восстановления составят около двух месяцев.
Таким образом, текущий сезон для 22-летнего итальянца досрочно завершён.
В нынешней кампании Калабрия сыграл за "Милан" 33 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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|Команда
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|О
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|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
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|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
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|Сассуоло
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|СПАЛ
|33
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|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
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|Удинезе
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|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
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|Кьево
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