Игрок молодежной команды "Лацио" погиб в ДТП
Фото: Твиттер @OfficialSSLazio
Хавбек молодежной команды "Лацио" Даниэль Герини ушел из жизни в результате ДТП, которое произошло в Риме, сообщает France Football.
19-летний полузащитник ехал вместе с двумя друзьями, которые смогли выжить, но получили серьезные травмы.
"Все еще не верим и потрясены болью. Президент и все, кто связан с "Лацио" сплотятся вокруг семьи молодого Даниэля Герини.", — говорится в заявлении "орлов".
В 2016 году Герини перешел в "Торино", затем выступал в молодежной команде "Фиорентины". В начале прошлого года футболист был отдан в аренду в "СПАЛ".
В январе полузащитник вернулся "Лацио" и заключил с римлянами 3-летний контракт.
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