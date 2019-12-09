Игрок "Монако" перепутал номер и подумал, что его меняют

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Игрок "Монако" перепутал номер и подумал, что его меняют

Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко попал в забавную ситуацию во время матча 17-го тура чемпионата Франции с "Амьеном" (3:0).

На 81-й минуте матча хавбек увидел, что резервный арбитр проводит замену и поднял табличку с 14-м номером. Бакайоко, который долго играл под этим номером, подумал, что меняют его и отправился на скамейку. Впрочем, тренер "Монако" вовремя исправил игрока и он остался в поле. 

Сейчас Бакайоко играет за "Монако" под 6-м номером. Номер 14 принадлежит нападающему Бальде Кейта.

25-летний Бакайоко перешел в "Монако" в летнее трансферное окно из "Челси" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за монегасков 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бакайоко грубо ответил Гаттузо и отказался выходить на замену. | http://soccernews.ru

 
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