Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с симптомами коронавируса

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Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с симптомами коронавируса

Полузащитник "Монпелье" Жуниор Самбия госпитализирован из-за проблем с пищеварением и дыханием.

Как сообщает L’Equipe, 23-летний футболист угодил в больницу в понедельник, а в четверг его перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния.

По информации источника, у французского хавбека есть симптомы коронавируса, однако результат его теста пока неизвестен.

"Монпелье" подтвердил, что одного из игроков команды госпитализировали, но его имя назвать отказался.

Самбия в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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