Игрок "Монпелье", введённый в кому из-за коронавируса, идёт на поправку

Теги монпельежуниор самбиякоронавирус

Игрок "Монпелье", введённый в кому из-за коронавируса, идёт на поправку

"Монпелье" сообщил об улучшении состояния полузащитника команды Жуниора Самбия.

"Мы так счастливы, что тебе становится лучше. Надеемся вскоре увидеть тебя на поле", - говорится в заявлении французского клуба в твиттере.

23-летний футболист на прошлой неделе угодил в больницу с симптомами коронавируса, из-за ухудшения состояния его перевели в отделение интенсивной терапии, а затем и вовсе ввели в искусственную кому.

Самбия в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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