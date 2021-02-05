Игрок "Наполи" Калиду Кулибали заразился коронавирусом

Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали отправлен на карантин. Тест футболиста на COVID-19 оказался положительным. Как сообщает официальный Твиттер неаполитанцев, болезнь у 29-летнего сенегальца проходит бессимптомно. Однако, согласно медицинским протоколам он обязан отправиться на самоизоляцию.



"После того, как сегодня утром сделали мазок, у Калиду Кулибали положительный результат на Covid-19. Игрок протекает бессимптомно и будет соблюдать период изоляции у себя дома", - сообщает пресс-служба "Наполи".

| Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/DS0zhb38Ig — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2021