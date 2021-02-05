Игрок "Наполи" Калиду Кулибали заразился коронавирусом
Центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали отправлен на карантин. Тест футболиста на COVID-19 оказался положительным. Как сообщает официальный Твиттер неаполитанцев, болезнь у 29-летнего сенегальца проходит бессимптомно. Однако, согласно медицинским протоколам он обязан отправиться на самоизоляцию.
"После того, как сегодня утром сделали мазок, у Калиду Кулибали положительный результат на Covid-19. Игрок протекает бессимптомно и будет соблюдать период изоляции у себя дома", - сообщает пресс-служба "Наполи".
| Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/DS0zhb38Ig— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2021
В текущем сезоне Кулибали выходил на поле в футболке "Наполи" 25 матчах во всех турнирах.
Читать также: Защитник "Наполи" заболел коронавирусом | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Интером"
-
СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека Бохинена
-
ПСЖ и сборная Бразилии поздравили Неймара с Днем Рождения
-
Кейлор Навас назван лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ
-
Зидан высказался о своем будущем в "Реале"
-
Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второй
-
Черчесов высказался о вакцинации игроков сборной
-
Игрок "Наполи" Калиду Кулибали заразился коронавирусом
-
Бывший нападающий сборной Италии перешел в "Парму"
-
Салах - лучший футболист десятилетия в Африке по версии IFFHS
-
1
Суарес высказался об утечке данных о зарплате Месси в "Барселоне"
-
Слуцкий сравнил Хвичу с Азаром
-
"Тамбов" подал иск о банкротстве
-
Онана прокомментировал годичное отстранение от футбола за допинг
-
Пике грозит дисквалификация за слова о поддержке "Реала" испанскими судьями
-
1
Ещё один экс-игрок сборной России готов бесплатно выступать за "Тамбов"
-
Евсеев посоветовал Алексею Миранчуку брать пример с Роналду
-
"Локомотив" разгромил шведскую команду в контрольной встрече
-
1
"Фиорентина" разработала для Кокорина специальное меню
-
Экс-вице-президент "Анжи": "При Керимове, наверное, Месси с Роналду тоже бы приехали"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18