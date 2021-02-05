Игрок "Наполи" Калиду Кулибали заразился коронавирусом

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Игрок "Наполи" Калиду Кулибали заразился коронавирусомЦентральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали отправлен на карантин. Тест футболиста на COVID-19 оказался положительным. Как сообщает официальный Твиттер неаполитанцев, болезнь у 29-летнего сенегальца проходит бессимптомно. Однако, согласно медицинским протоколам он обязан отправиться на самоизоляцию.

"После того, как сегодня утром сделали мазок, у Калиду Кулибали положительный результат на Covid-19. Игрок протекает бессимптомно и будет соблюдать период изоляции у себя дома", - сообщает пресс-служба "Наполи".

В текущем сезоне Кулибали выходил на поле в футболке "Наполи" 25 матчах во всех турнирах.

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