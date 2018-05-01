Игрок "Ньюкасла" надеется, что Бенитес останется в клубе

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Игрок "Ньюкасла" надеется, что Бенитес останется в клубе

Нападающий "Ньюкасла" Кристиан Атсу хочет, чтобы главный тренер Рафаэль Бенитес продолжил работу с командой.

"Нам необходимо сохранить Бенитеса. Игрокам нравится работать с ним. Его любят фанаты, также как и все мы. Надеюсь, что не покинет команду. Без него нам будет очень тяжело. У нас прекрасный тренер и мы все поддерживаем его", - приводит слова Атсу Sky Sports.

В этом сезоне "Ньюкасл" занимает 10 место в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Бенитес может вернуться в "Наполи".

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