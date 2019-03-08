Игрок "Ньюкасла" стал автором лучшего гола АПЛ в феврале

Теги ньюкасл юнайтедфабиан шер

Игрок "Ньюкасла" стал автором лучшего гола АПЛ в феврале

Автором лучшего гола английской Премьер-лиги по итогам февраля признан швейцарским защитником "Ньюкасла" Фабиан Шер, сообщает официальный сайт АПЛ.

Шер отметился голом в матче чемпионата Англии с "Бернли" (2:0), отличивший ударом из-за пределов штрафной площади.

В нынешнем сезоне 27-летний Шер провел за "Ньюкасл" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Названо имя лучшего игрока АПЛ в феврале. | http://soccernews.ru

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