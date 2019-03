Игрок "Ньюкасла" стал автором лучшего гола АПЛ в феврале

Автором лучшего гола английской Премьер-лиги по итогам февраля признан швейцарским защитником "Ньюкасла" Фабиан Шер, сообщает официальный сайт АПЛ.

Шер отметился голом в матче чемпионата Англии с "Бернли" (2:0), отличивший ударом из-за пределов штрафной площади.

This @fabianschaer thunderbolt is @carling Goal of the Month for February#PLAwards pic.twitter.com/ARJbQJZ682