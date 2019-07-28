Игрок "Оренбурга" недоволен судейством в матче с "Зенитом"



Защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков подверг критике работу арбитра Сергея Карасева в матче 3-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

"Тяжелая игра была. Тяжело пропускать на первых секундах. Но "Оренбург" может винить только себя. Были хорошие моменты, чтобы сравнять счет. В наши ворота поставили неоднозначный пенальти, а в ворота соперника, когда были спорные ситуации, арбитр решил не ставить. У нас есть вопросы", - приводит слова Сивакова официальный Twitter оренбургского клуба.

"Зенит" вышел на чистое первое место в Российской Премьер-Лиге, набрав девять очков. "Оренбург", проиграв три матча из трех, находится в зоне вылета на 15-м месте.

В 4-м туре "Оренбург" на выезде сыграет с "Ахматом". Матч состоится 5 августа.

Не пропустите: "Зенит" стал вторым клубом в истории, который набрал более 1000 очков в РПЛ. | http://soccernews.ru