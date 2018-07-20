Игрок ПСЖ близок к переходу в "Локомотив"

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Игрок ПСЖ близок к переходу в "Локомотив"
Польский полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк перейдет в "Локомотив", сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб арендует футболиста на следующий сезон, причем часть зарплаты ему продолжит платить ПСЖ. Хавбек должен пройти медосмотр в стане "Локо" на следующей неделе.

В прошлом сезоне 28-летний Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич" и провел 31 матч.

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