Игрок ПСЖ близок к переходу в "Рому"

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Игрок ПСЖ близок к переходу в "Рому"

Аргентинский полузащитник ПСЖ Хавьер Пасторе перейдет в "Рому", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о переходе футболиста за 18,5 миллионов евро. Парижане согласились на эту сумму, так как им нужно совершить несколько продаж до 30 июня, чтобы вписаться в требования финансового Fair Play.

В борьбе за 28-летнего Пасторе "Рома" опередила лондонский "Вест Хэм".

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