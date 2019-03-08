Игрок ПСЖ Дракслер выбыл на две недели

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер написал в соцсети, что из-за травмы пропустит несколько недель.

25-летний игрок был получил повреждение подколенного сухожилия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

"Я не смогу играть пару недель. Однако мое разочарование от вылета из Лиги чемпионов сильнее. Вперед, ПСЖ", - написал игрок.

Напомним, ПСЖ не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

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