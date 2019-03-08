Игрок ПСЖ Дракслер выбыл на две недели
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер написал в соцсети, что из-за травмы пропустит несколько недель.
25-летний игрок был получил повреждение подколенного сухожилия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3).
"Я не смогу играть пару недель. Однако мое разочарование от вылета из Лиги чемпионов сильнее. Вперед, ПСЖ", - написал игрок.
Напомним, ПСЖ не смог обыграть "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.
Не пропустите: Фабрегас ярко высказался о "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Уфа" пожелала удачи экс-игроку Эммануэлу Фримпонгу, который недавно завершил карьеру
-
Игрок "Ювентуса" был травмирован в своем первом матче за четыре месяца
-
"Бавария" намерена выкупить Родригеса у "Реала"
-
Слуцкий прокомментировал игру Ван Перси в "Фейеноорде"
-
Жена Василия Березуцкого высказалась о ситуации, связанной с Кокориным и Мамаевым
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Сульшере
-
Раньери рассказал, над чем нужно работать в "Роме"
-
Игрок ПСЖ Дракслер выбыл на две недели
-
"Тоттенхэм" рассказал, когда пройдет первый матч на новом стадионе
-
Звезда "Тоттенхэма" рассказала, когда необходимо заводить семью
-
Аллегри оставил в запасе Роналду и Дибалу на матч "Ювентус" - "Удинезе"
-
Фабрегас ярко высказался о "Манчестер Юнайтед"
-
"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
Клопп рассказал о чемпионской гонке "Ливерпуля" с "Сити"
-
Моуринью назвал главных героев недели Лиги чемпионов
-
Сульшер рассказал, кто может стать легендой "Манчестер Юнайтед"
-
1
Выяснилось, сколько Перес должен заплатить Рамосу для его ухода из клуба
-
"Енисей" остался без формы и бутс перед матчем с "Крыльями Советов"
-
Игрок "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлен получил травму в своем первом за 11 месяцев матче
-
Почеттино сделал заявление о возможной работе в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19