Игрок ПСЖ может перейти в "Севилью"

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Игрок ПСЖ может перейти в "Севилью"

"Севилья" проявляет интерес к польскому полузащитнику ПСЖ Гжегожу Крыховяку, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, представители испанского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. ПСЖ может продать хавбека за 10-15 миллионов евро, так как клубу нужны входящие средства для соответствия требованиям финансового Fair-Play. Ранее поляк уже играл за "Севилью" на протяжении трех сезонов.

В минувшем сезоне 28-летний Крыховяк выступал на правах аренды за "Вест Бромвич", который вылетел из Премьер-лиги. На счету игрока 31 матч и 3 голевых паса.

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