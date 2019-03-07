Игрок ПСЖ побывал в ночном клубе после вылета команды из Лиги чемпионов



Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо посетил ночной клуб после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:3), который привел к вылету его команды из турнира.

Футболист побывал в клубе Tam-Tam и не выглядел расстроенным и даже пел песню.

Adrien Rabiot a été aperçu en boîte hier soir après la défaite du PSG face à United



Qu'en pensez vous les supporters parisiens?‍♂️ pic.twitter.com/B8KP9yk1EJ — PFC (@PassionFootClub) 7 марта 2019 г.

Напомним, что 23-летний Рабьо не выходит на поле с 11 декабря 2018 года, так как отказался продлевать контракт, который истекает летом 2019 года.

Интерес к хавбеку проявляют "Барселона" и несколько английских клубов.

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