Игрок ПСЖ поддержал Кокорина

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес выразил поддержку форварду "Зенита" Александру Кокорину, которому накануне продлили срок пребывания под арестом ещё на два месяца.

Аргентинский хавбек опубликовал в своём инстаграме совместное фото с российским нападающим, прикрепив к нему хештеги #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.

Напомним, что с июля 2017 по январь 2019 года Паредес выступал за "Зенит", а чуть более недели назад перешёл в ПСЖ за 45 миллионов евро.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже четыре месяца.

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