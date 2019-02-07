Игрок ПСЖ поддержал Кокорина
Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес выразил поддержку форварду "Зенита" Александру Кокорину, которому накануне продлили срок пребывания под арестом ещё на два месяца.
Аргентинский хавбек опубликовал в своём инстаграме совместное фото с российским нападающим, прикрепив к нему хештеги #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.
Напомним, что с июля 2017 по январь 2019 года Паредес выступал за "Зенит", а чуть более недели назад перешёл в ПСЖ за 45 миллионов евро.
В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже четыре месяца.
Не пропустите: Мостовой не согласен с решением суда по Кокорину и Мамаеву. | http://soccernews.ru
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|8
|Ахмат
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|Оренбург
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|Динамо Москва
|17
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|17
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