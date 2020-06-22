Игрок ПСЖ приехал на тренировку команды на Ferrari за 220 тысяч евро

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Игрок ПСЖ приехал на тренировку команды на Ferrari за 220 тысяч евро

Футболисты "Пари Сен-Жермен" начали подготовку к возобновлению сезона. Наиболее ярким оказалось появление аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который приехал на Ferrari стоимостью в 220 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Паредес провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В парижский клуб он перешел в январе 2019 года из "Зенита" за 40 миллионов евро.

Напомним, что ПСЖ был признан чемпионом Франции, так как чемпионат был завершен досрочно из-за угрозы распространения. Впрочем, парижанам еще предстоит сыграть в финалах Кубка Франции и Кубка Лиги, а также доиграть Лигу Чемпионов.

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