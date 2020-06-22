Игрок ПСЖ приехал на тренировку команды на Ferrari за 220 тысяч евро
Футболисты "Пари Сен-Жермен" начали подготовку к возобновлению сезона. Наиболее ярким оказалось появление аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, который приехал на Ferrari стоимостью в 220 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Паредес провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В парижский клуб он перешел в январе 2019 года из "Зенита" за 40 миллионов евро.
Напомним, что ПСЖ был признан чемпионом Франции, так как чемпионат был завершен досрочно из-за угрозы распространения. Впрочем, парижанам еще предстоит сыграть в финалах Кубка Франции и Кубка Лиги, а также доиграть Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13