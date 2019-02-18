Игрок ПСЖ ради Франции отказался от вызова в родную сборную

Теги колин дагбапсжфранциябенин

Игрок ПСЖ ради Франции отказался от вызова в родную сборную

Крайний защитник ПСЖ Колин Дагба не ответил на вызов в сборную Бенина.

По сведениям Getfootballnewsfrance, 20-летний игрок хочет связать свое будущее со сборной Франции.

Отмечается, что Дагба ждет вызова в сборную Франции на молодежный Чемпионат Европы, который состоится летом в Италии.

В этом сезоне Дагба принял участие в 8 матчах ПСЖ во всех турнирах, в том числе в игре с "МЮ" (2:0) в Лиге Чемпионов.

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