Игрок ПСЖ ради Франции отказался от вызова в родную сборную
Крайний защитник ПСЖ Колин Дагба не ответил на вызов в сборную Бенина.
По сведениям Getfootballnewsfrance, 20-летний игрок хочет связать свое будущее со сборной Франции.
Отмечается, что Дагба ждет вызова в сборную Франции на молодежный Чемпионат Европы, который состоится летом в Италии.
В этом сезоне Дагба принял участие в 8 матчах ПСЖ во всех турнирах, в том числе в игре с "МЮ" (2:0) в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
|14