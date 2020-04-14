Игрок ПСЖ Верратти поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом
Хавбек ПСЖ Марко Верратти выразил благодарность медицинскому персоналу, который каждый день борется с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.
Футболист на данный момент тренируется дома по индивидуальной программе.
"В этой войне мы все равны. В Италии и Франции сейчас трудный период, но все сплочены. Каждый вечер, в 8 часов, мы аплодируем главным героям в этой борьбе - медикам. Потому что они работают по 12, 15, 18 часов в день", - сказал футболист.
По последним данным, во Франции количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 98 076 человек, выздоровело - 27 718 людей, скончалось - 14 967 человек.
А еще: ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Челси" и "Барселоны"| http://soccernews.ru
главное
-
Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе
-
В УЕФА сообщили, что никаких решений о возобновлении и завершении сезона нет
-
Стало известно, когда и где пройдет новый клубный ЧМ
-
Футболист, который "посылал" фанатов, чемпион мира и форварды, забивающие только середнякам: СМИ назвали ТОП-6 самых недооценненых футболистов Европы
-
"Ливерпуль" нашёл замену Садио Мане
Лента новостей
-
Игрок ПСЖ Верратти поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом
-
"26 лет назад я мог и так". Карпин прокомментировал свой невероятный гол "Галатасараю"
-
"Милан" готов расстаться с двумя полузащитниками этим летом
-
Клопп отметил, что доволен онлайн-тренировками с "Ливерпулем"
-
1
"Барселона" готова отдать Гризманна в "Интер", но при одном условии
-
Сидуэлл: "Выдающиеся игроки "Челси" плакали на полу, узнав об уходе Моуринью"
-
Медведев заявил, что "Зенит" не будет рассматривать варианты продажи Дзюбы
-
2
Хавбек "Ньюкасла" жертвует на борьбу с коронавирусом 30% от зарплаты. Он получает 850 фунтов в неделю
-
Де Лигт рассказал о своих первых впечатлениях от перехода в "Ювентус"
-
Тома Лемар летом может перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
3
Хави считает, что "Барселоне" не сопутствует удача в Лиге Чемпионов
-
1
Заседание о банкротстве "Луча" перенесено на неопределенный срок из-за коронавируса
-
1
Аршавин: "Ситуация с зарплатой Кокорина в "Сочи" самая интересная"
-
2
Малафеев с женой приняли участие в челлендже с переодеванием
-
1
Быстров прокомментировал решение ряда клубов РПЛ о снижении зарплаты игрокам
-
1
Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе
-
1
РПЛ изучает возможность помочь легионерам вернуться в свои клубы
-
1
Экс-игрок сборной Украины Алиев рассказал, почему назвал Газзаева нечестным человеком
-
1
В УЕФА сообщили, что никаких решений о возобновлении и завершении сезона нет
-
1
Экс-игрок сборной Украины Алиев рассказал, что ему нравится в Путине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13