Игрок ПСЖ Верратти поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом

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Игрок ПСЖ Верратти поблагодарил врачей, которые борются с коронавирусом

Хавбек ПСЖ Марко Верратти выразил благодарность медицинскому персоналу, который каждый день борется с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.

Футболист на данный момент тренируется дома по индивидуальной программе.

"В этой войне мы все равны. В Италии и Франции сейчас трудный период, но все сплочены. Каждый вечер, в 8 часов, мы аплодируем главным героям в этой борьбе - медикам. Потому что они работают по 12, 15, 18 часов в день", - сказал футболист.

По последним данным, во Франции количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 98 076 человек, выздоровело - 27 718 людей, скончалось - 14 967 человек.

А еще: ПСЖ включился в борьбу за трансферную цель "Челси" и "Барселоны"| http://soccernews.ru
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