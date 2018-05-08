Игрок ПСЖ заявил, что хочет тренировать клуб



Полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта заявил, что он хотел бы стать тренером парижского клуба.

"Моя цель – возглавить ПСЖ. Уверен, что однажды это произойдет. Я буду идти к своей цели шаг за шагом. Понимаю, что пока что моя цель очень далека", – цитирует L’Equipe Мотту.

Ранее сообщалось, что 35-летний Мотта покинет ПСЖ по окончании сезона.

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