Игрок ПСЖ заявил, что хочет тренировать клуб

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Игрок ПСЖ заявил, что хочет тренировать клуб
Полузащитник ПСЖ Тьяго Мотта заявил, что он хотел бы стать тренером парижского клуба.

"Моя цель – возглавить ПСЖ. Уверен, что однажды это произойдет. Я буду идти к своей цели шаг за шагом. Понимаю, что пока что моя цель очень далека", – цитирует L’Equipe Мотту.

Ранее сообщалось, что 35-летний Мотта покинет ПСЖ по окончании сезона.

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