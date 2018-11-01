Игрок "Реал Сосьедада" перенёс сердечный приступ

Теги реал сосьедадлука сангальи

Игрок "Реал Сосьедада" перенёс сердечный приступ

Полузащитник "Реал Сосьедада" Лука Сангальи перенёс сердечный приступ, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с этим, футболиста, которому всего 23 года, в срочном порядке госпитализировали. На данный момент жизни хавбека ничего не угрожает, но он остаётся в больнице.

Сангальи является воспитанником "Реал Сосьедада", за основную команду выступает с августа текущего года, сыграл 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: Малком прояснил своё будущее. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов