Игрок "Реал Сосьедада" перенёс сердечный приступ

Полузащитник "Реал Сосьедада" Лука Сангальи перенёс сердечный приступ, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с этим, футболиста, которому всего 23 года, в срочном порядке госпитализировали. На данный момент жизни хавбека ничего не угрожает, но он остаётся в больнице.

Сангальи является воспитанником "Реал Сосьедада", за основную команду выступает с августа текущего года, сыграл 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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