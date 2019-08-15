Игрок "Реал Сосьедада" Порту выбыл из-за травмы
Полузащитник "Реал Сосьедада" Кристиан Порту из-за травмы не сможет помогать команде какое-то время. Об этом сообщается в твиттере клуба.
По данным источника, у футболиста разрыв икроножной мышцы на правой ноге первой степени.
Пока неизвестно на какой точно срок выбыл футболист. Врачи будут следить за его самочувствием.
Прошлый сезон 27-летний хавбек провел в "Жироне" за которую забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
А еще: Итальянский клуб работает над трансфером защитника "Зенита" Мамманы | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Поль Погба все еще рассчитывает сменить клуб
-
"Торпедо" представило новую игровую форму
-
Резиуан Мирзов заявил, что в этом сезоне "Спартак" будет радовать болельщиков
-
Игрок "Реал Сосьедада" Порту выбыл из-за травмы
-
Дзюба назвал свою версию сборной мечты
-
СМИ: "Динамо" и "Спартак" - самые убыточные клубы России в 2018 году
-
Жоржиньо рассказал, что ему неприятно, когда фанаты ассоциируют его только с Сарри
-
"Манчестер Юнайтед" готов продлить контракт с Линеделефом до 2025 года
-
Полузащитник "Ред Булл Зальцбурга" Диади Самассеку перешел в "Хоффенхайм"
-
Эмери рассказал, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с "Арсеналом"
-
1
Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" Киев
-
Головин заявил, что футболистов критикуют за видеоигры
-
L’Équipe определил список самых уродливых футболок этого сезона
-
Симоне Дзадза может вернуться в Испанию
-
"Порту" планирует подать в суд на "Матч ТВ"
-
У Неймара может случиться рецидив старой травмы
-
6
Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА
-
Денис Суарес заявил, что обижен на Вальверде
-
2
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
-
1
Дженгиз Юндер продлил контракт с "Ромой" до 2023 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32