Игрок "Реал Сосьедада" Порту выбыл из-за травмы

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Игрок "Реал Сосьедада" Порту выбыл из-за травмы

Полузащитник "Реал Сосьедада" Кристиан Порту из-за травмы не сможет помогать команде какое-то время. Об этом сообщается в твиттере клуба.

По данным источника, у футболиста разрыв икроножной мышцы на правой ноге первой степени.

Пока неизвестно на какой точно срок выбыл футболист. Врачи будут следить за его самочувствием. 

Прошлый сезон 27-летний хавбек провел в "Жироне" за которую забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 37 матчах.

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