Игрок "Реала" Азар может пропустить первый матч сезона Ла Лиги из-за травмы

Вингер "Реала" Эден Азар, скорее всего, пропустит первый матч сезона чемпионата Испании. Об этом сообщает Cadena Cope.

По данным источника, футболист восстанавливается после травмы голеностопа. Азар уже тренируется, однако он не успеет набрать форму к матчу 1-го тура против "Реала Сосьедад", который состоится 20 сентября. Его участие в игре маловероятно.

В прошлом сезоне футболист в 22 матчах сезона забил лишь 1 гол.

Ранее сообщалось, что "Реал" отправит Азара к психологу.

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