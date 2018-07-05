Игрок "Реала" близок к переходу в дортмундскую "Боруссию"

Марокканский защитник "Реала" Ашраф Хакими перейдет в дортмундскую "Боруссию", сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб договорился о двухлетней аренде футболиста. Для завершения трансфера марокканцу осталось подписать с дортмундцами личный контракт.

В минувшем сезоне 19-летний Хакими провел за "Реал" 17 матчей и забил 2 гола.

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