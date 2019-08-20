Игрок "Реала" Браим Диас вновь надолго выбыл из строя

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Игрок "Реала" Браим Диас вновь надолго выбыл из строя

Полузащитника мадридского "Реала" Браима Диаса не перестают преследовать проблемы со здоровьем.

Как сообщает AS, 20-летний футболист, едва восстановившись после травмы двуглавой мышцы бедра, снова выбыл из строя.

В этот раз у атакующего хавбека повреждение приводящей мышцы. В лазарете он пробудет от трёх до четырёх недель.

В январе "Реал" купил Браима у "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В активе хавбека 1 гол и 2 ассиста в 11 матчах прошлого сезона.

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