Игрок "Реала" Диас пропустит 3-4 недели
Хавбек "Реала" Браим Диас пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом информирует AS.
По данным издания, у игрока повреждение приводящей мышцы. Восстановление займет 3-4 недели.
Ранее сообщалось, что игрока хочет взять в "Милан".
Диас перешел в "Реал" зимой 2019 года из "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В минувшем сезоне футболист участвовал в 9 матчах в Примере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
|2
|Севилья
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0