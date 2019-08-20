Игрок "Реала" Диас пропустит 3-4 недели

Хавбек "Реала" Браим Диас пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом информирует AS.



По данным издания, у игрока повреждение приводящей мышцы. Восстановление займет 3-4 недели.

Ранее сообщалось, что игрока хочет взять в "Милан".

Диас перешел в "Реал" зимой 2019 года из "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро. В минувшем сезоне футболист участвовал в 9 матчах в Примере.

А еще: "Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба| http://soccernews.ru