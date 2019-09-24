Игрок "Реала" Менди пропустит 2-3 недели из-за травмы ноги

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Игрок "Реала" Менди пропустит 2-3 недели из-за травмы ноги

Защитник "Реала" Ферлан Менди выбыл на несколько недель из-за повреждения ноги, передает AS. 

По данным источника, у 24-летнего футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы левой ноги, поэтому он пропустит дерби с "Атлетико" в субботу, 28 сентября.

25-летний француз перешел в "Реал" из "Лиона" этим летом за 48 миллионов евро с 5 млн возможных бонусов.

Ранее он также пропустил несколько недель из-за травмы бедра.

А еще: Бернарду Силва может быть наказан за твит про Менди, который сочли расистским| http://soccernews.ru
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