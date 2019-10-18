Игрок "Реала": "Месси всегда был моим кумиром"
Хавбек мадридского "Реала" Такефуса Кубо признался, что его кумиром является капитан "Барселоны" Лионель Месси.
"Для меня большая честь - сравнения с таким великим игроком, как Месси, но мне ещё многое предстоит сделать, чтобы когда-нибудь стать таким, как он. Моим главным кумиром в футболе всегда был Месси. Не знаю, сколько ему сейчас лет, но удивительно, что он продолжает забивать так много голов", - цитирует японца Marca.
"Реал" купил Кубо минувшим летом у "Токио" за 2 миллиона евро. 18-летний футболист подписал с "бланкос" контракт до лета 2023 года. В конце августа его отдали в аренду "Мальорке".
В академии "Барселоны" перспективный хавбек занимался с 2011 по 2015 год. Ему пришлось покинуть каталонский клуб после скандала, связанного с нарушением "блауграной" правил ФИФА, касающихся трансферов несовершеннолетних игроков.
Не пропустите: Видаль: "Каждый, кто разбирается в футболе, признаёт, что Месси - лучший в истории". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2