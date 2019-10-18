Игрок "Реала": "Месси всегда был моим кумиром"

Хавбек мадридского "Реала" Такефуса Кубо признался, что его кумиром является капитан "Барселоны" Лионель Месси.

"Для меня большая честь - сравнения с таким великим игроком, как Месси, но мне ещё многое предстоит сделать, чтобы когда-нибудь стать таким, как он. Моим главным кумиром в футболе всегда был Месси. Не знаю, сколько ему сейчас лет, но удивительно, что он продолжает забивать так много голов", - цитирует японца Marca.

"Реал" купил Кубо минувшим летом у "Токио" за 2 миллиона евро. 18-летний футболист подписал с "бланкос" контракт до лета 2023 года. В конце августа его отдали в аренду "Мальорке".

В академии "Барселоны" перспективный хавбек занимался с 2011 по 2015 год. Ему пришлось покинуть каталонский клуб после скандала, связанного с нарушением "блауграной" правил ФИФА, касающихся трансферов несовершеннолетних игроков.

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