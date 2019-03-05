Игрок "Реала" может перебраться в Италию

Нападающий "Реала" Марко Асенсио в скором времени перейдет в итальянский клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, на 23-летнего футболиста претендует "Ювентус". Представители клуба уже встречались с агентом футболиста. Асенсио хочет уйти из "Реала" из-за того, что ему не хватает игрового времени.

Трансферная стоимость футболиста - 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио участвовал в 33 матчах, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

"Ювентус" является лидером в чемпионате Италии.

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