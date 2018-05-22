Игрок "Реала" может перебраться в португальский клуб

Лиссабонский "Спортинг" хочет вновь арендовать защитника мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, португальский клуб намерен продлить аренду игрока до лета 2019 года. При этом его контракт с королевским клубом истекает именно через год.

В минувшем сезоне 30-летний Коэнтрау провел за "Спортинг" 44 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Стоит отметить, что по ходу сезона лиссабонцы отстраняли игрока от тренировок за в адрес президента клуба, но затем ему разрешили вернуться в команду.

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