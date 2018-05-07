Игрок "Реала" недоволен судейством в матче с "Барселоной"

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Игрок "Реала" недоволен судейством в матче с "Барселоной"
Полузащитник "Реала" Каземиро остался недоволен судейством Алехандро Эрнандеса в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:2).

"Реал" контролировал ход игры, но после замены Роналду мы сбавили обороты. Однако во втором тайме арбитр не назначил чистый пенальти за фол на Марсело", – приводит слова Каземиро Marca.

Напомним, что при счете 2:2 Марсело упал в штрафной "Барселоны" после контакта с Жорди Альбой.

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