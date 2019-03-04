Игрок "Реала" оскорбил Месси и Суареса во время класико

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Игрок "Реала" оскорбил Месси и Суареса во время класико

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон оскорбил нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса во время матча 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:1), сообщает AS.

По сведениям издания, во время стычки Регилон обозвал Месси "блохой". Конфликту разгореться не дал защитник "Реала" Рафаэль Варан. Через некоторое время Регилон назвал Суареса "кроликом".

22-летний Регилон является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах и отдал две результативных передач.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Такой мелкий,а уже столько себе позволяет!Добился-бы хоть того,чего Месси с Суарес ом,а то на поле трепать языком хорош,а как играть,то одни провалы!

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