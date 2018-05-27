Игрок "Реала" отказался от перехода в "Ливерпуль"
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес отказался от перехода в "Ливерпуль", информирует испанская пресса.
Сообщается, что "красные" вышли на контакт с 26-летним игроком "сливочных" в преддверии финала Лиги Чемпионов относительно его возможного переезда на "Энфилд". Однако тот исключил такую возможность.
В завершившемся сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".
Напомним, Клопп прокомментировал поражение "Ливерпуля" в финале Лии Чемпионов. | soccernews.ru
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