Игрок "Реала" отказался от перехода в "Ливерпуль"

Теги лукас васкесливерпульреал мадрид

Игрок "Реала" отказался от перехода в "Ливерпуль"Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес отказался от перехода в "Ливерпуль", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "красные" вышли на контакт с 26-летним игроком "сливочных" в преддверии финала Лиги Чемпионов относительно его возможного переезда на "Энфилд". Однако тот исключил такую возможность.

В завершившемся сезоне Васкес забил 8 мячей и сделал 16 результативных передач в 53 матчах за "Реал".

Напомним, Клопп прокомментировал поражение "Ливерпуля" в финале Лии Чемпионов. | soccernews.ru

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