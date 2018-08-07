Игрок "Реала" помог состояться трансферу Видаля в "Барселону"

1 Теги бавария мюнхенреал мадридхамес родригесартуро видальбарселона

Игрок "Реала" помог состояться трансферу Видаля в "Барселону"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", помог состояться трансферу своего партнера по команде Артура Видаля в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Football Espana, колумбиец предоставил чилийскому хавбеку свой личный самолет, чтобы тот отправился в Испанию для подписания контракта со своим новым клубом. При этом все расходы на перелет игрока на себя взяли "сине-гранатовые".

Напомним,  Артуро Видаль назвал лучшего игрока в истории футбола. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

И сам прилетай ,Хамес)

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