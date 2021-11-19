Игрок "Реала" попал в секс-скандал

Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди угодил в секс-скандал.

Ранее футболист вместе с голкипером "Челси" Эдуаром Менди высказался о публикации своих фотографий в новостях об обвинениях защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди в изнасиловании. Ни Эдуар, ни Ферлан не имеют никакого отношения к делу своего однофамильца.

"Спасибо, Эдуар Менди! Мы в 2021 году! Стоп. Это займет время, но в конечном итоге вы будете уважать нас! Нравится вам это или нет!" — написал Ферлан Менди в твиттере.

На этот твит ответил французский журналист Ромен Молина. Ретвитнув пост футболиста, он написал: "Полностью согласен с тобой, это возмутительно. Как в том случае, когда мужчина бьет женщину руками и ногами и показывает свой член".

Totalement d'accord avec toi, c'est scandaleux, comme un gars mettant des coups de poing et de pied à une fille après lui avoir montré son sexe. https://t.co/ioPmmL3vJd — Romain Molina (@Romain_Molina) November 17, 2021

По информации журналиста, в 2018 году Менди домогался девушку. Он бил ее руками и ногами после того, как показал свой пенис. Тогда Ферлан играл за "Лион". Клуб, по заявлению Молина, все знал, однако умолчал об этом факте. Также журналист заявил, что у игрока "Реала" были серьезные проблемы с алкоголем. До этого также его уличили в пьяном вождении автомобиля в Гавре.

Молина отметил, что предлагал французским СМИ информацию о Менди, однако те отказывались публиковать ее.

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