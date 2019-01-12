Игрок "Реала" продолжит карьеру в Чемпионшипе

Вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья продолжит карьеру в Чемпионшипе, сообщает британская пресса.

Следующим клубом 32-летнего испанца станет "Лидс". Ожидается, что трансфер будет оформлен в начале следующей недели.

Для завершения сделки стражу ворот "сливочных" осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Касилья не сыграл за "Реал" ни одного матча. Стоимость футболиста оценивается в 3 миллиона евро. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2020 года.

Не пропустите: Пепе назвал "Реал" кладбищем. | http://soccernews.ru